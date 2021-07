Edenred abre vagas em diferentes estados

A Edenred abriu vagas de emprego na capital paulista para diversas áreas. Com mais de 50 anos de história no mundo, a empresa atua no Brasil por meio das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, que estão presentes no dia a dia dos brasileiros. Atualmente, há chances para profissionais dos setores de tecnologia, vendas e produtos.

Os profissionais poderão concorrer às posições de Desenvolvedor de Software Sênior e Analista de Produtos Pleno, Analista de Parcerias Pleno (Área de Produtos), Estagiário Ensino Superior, Analista de Rede de Estabelecimentos Sênior, Especialista em Devops e Líder de Sistemas (Tech Lead), Jovem Aprendiz, Arquiteto de Soluções Cloud, Consultor Técnico, Analista de Melhoria Contínua, Consultor de Relacionamento, Analista de Comunicação, Assistente Administrativo, Atendente de SAC, Gerente de Relacionamento, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e é possível também cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa, para concorrer a futuras oportunidades de emprego, caso nenhuma das vagas esteja de acordo com o seu perfil.

Aliás, a empresa busca profissionais que compartilhem de seus valores inspiradores: espírito empreendedor, imaginação, simplicidade, paixão pelos clientes e respeito. Com um ambiente saudável e dinâmico, que preza por uma cultura inclusiva que conecta talentos, a Edenred é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, sendo destaque no Glassdor, Você S/A e Revista Época.

Como se candidatar às vagas da Edenred?

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponibilizadas pela empresa e que se desejam participar ativamente da construção de uma rede mundial de confiança que conecta milhares de pessoas e negócios diariamente, devem acessar a página de carreiras e cadastrar o currículo.

No endereço eletrônico é possível conferir a lista completa de vagas disponíveis no Brasil – e no mundo – e obter mais informações sobre o escopo de atuação e os requisitos desejados.