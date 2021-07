Edição especial: confira o resumo da novela ‘Pega Pega’ entre os dias 19 e 24 de julho

RESUMO DA NOVELA PEGA PEGA – 19 A 24 DE JULHO

Segunda-feira (19) – Capítulo 01

Nelito e Júlio ouvem Pedrinho dizer ao advogado que venderá o Carioca Palace para Eric. Pedrinho avisa a Nelito que promoverá uma festa no aniversário de Luiza. Pedrinho diz a Eric que Luiza não sabe que ele está vendendo o hotel. Márcio dá carona para Bebeth e acaba sendo perseguido por dois homens. Agnaldo e Sandra Helena usam a banheira de uma das suítes do hotel. Júlio fica sabendo que ele e as tias serão despejados. Maria Pia nota que Eric ficou encantado com Luiza. Márcio encontra Bebeth perdida na mata. Eric e Luiza se beijam. Malagueta conversa com Sandra Helena, Júlio e Agnaldo sobre seu plano para roubarem o dinheiro da venda do hotel.





Terça-feira (20) – Capítulo 02

Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para a colega dizendo que o resultado foi positivo. Luiza e Eric têm sua primeira noite de amor. Maria Pia sente raiva ao constatar que Eric passou a noite com Luiza. Chega o dia da festa de Luiza no Carioca Palace. Malagueta, Júlio, Sandra Helena e Agnaldo fazem suas partes no roubo do cofre. Eric diz a Luiza que se hospedou no hotel para ficar com ela depois da festa. Bebeth furta os brincos de uma convidada da festa de Luiza. Luiza não gosta de saber que Pedrinho vendeu o hotel para Eric.



Quarta-feira (21) – Capítulo 03

Eric briga com Maria Pia depois de sua discussão com Luiza. Maria Pia observa pessoas carregando as malas de Pedrinho com os dólares da venda do hotel e registra o rosto de Malagueta. Pedrinho passa mal ao saber que foi roubado. Nelito informa a Antônia sobre o assalto ao Carioca Palace, e ela passa a investigar o caso. Bebeth diz a Flor que furtou para satisfazê-la, incluindo os óculos que Malagueta usou no roubo. Maria Pia afirma a Luiza que ama Eric. Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. Agnaldo e Malagueta pensam no que fazer com a van usada no roubo e onde vão esconder o dinheiro.

Quinta-feira (22) – Capítulo 04

Antônia analisa as câmeras do hotel e nota um risco na haste dos óculos do ladrão. Antônia revela a Luiza que Pedrinho pensava em deixar o país levando o dinheiro. Eric pede que Bebeth se arrume para voltar para casa e, ao sair, pega os óculos que a filha achou no chão da festa. Júlio disfarça sua tensão ao acompanhar Antônia nas dependências do hotel. A médica avisa a Sandra Helena que ela não está grávida. Eric decide ficar com o hotel. Antônia observa a foto de Eric no jornal e percebe que ele está usando os óculos do ladrão do hotel. Pedrinho se recorda do roubo ao ver Eric e passa mal novamente. Eric é preso.





Sexta-feira (23) – Capítulo 05

Eric garante ao delegado Siqueira que não roubou o hotel. Júlio decide enviar sua mala com o dinheiro do roubo por correio. Arrependido, Júlio pensa em devolver o dinheiro por causa de Antônia. Maria Pia diz a Malagueta que sabe que ele é um dos ladrões do hotel e que, em troca de seu silêncio, deseja que ele lhe ajude a separar Eric de Luiza. Sandra Helena alerta Agnaldo para não falar do roubo com Wanderley. Malagueta comunica a Maria Pia que Eric foi preso. Siqueira conta a Antônia que encontraram outro mandado de prisão contra Eric. Elza e Prazeres pensam em abrir a encomenda que Júlio recebeu.

Sábado (24) – Capítulo 06

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. Domênico avisa a Eric que ele será transferido para uma casa de custódia. Antônia revela a Luiza que Eric também se envolveu com corrupção. Antônia pede ajuda a Júlio para encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que suas tias abram a mala. Antônia conhece as tias de Júlio, Prazeres e Elza, que se esforçam para marcar um encontro entre os dois. Eric afirma a Maria Pia que ama Luiza. Antônia consegue parar o ônibus em que Bebeth estava. Malagueta sugere que Agnaldo use Wanderley para montar seu álibi. Pedrinho se recusa a deixar o hotel. Malagueta procura Maria Pia.