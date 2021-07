Edson Cariús celebra reestreia no Ferroviário-CE durante a Série C

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Na noite do último domingo (18), o Ferroviário venceu o Manaus por 1 a 0, e assumiu a liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe cearense acumula 14 pontos. Além da vitória, a partida ficou marcada pela reestreia do atacante Edson Cariús com a camisa do Ferrão. O centroavante falou um pouco sobre o sentimento de poder voltar a atuar pela equipe e a importância da vitória.

“Uma sensação de felicidade em poder voltar a vestir a camisa do Ferroviário. Eu tenho uma identificação muito grande com o clube e com toda a torcida, então estou muito feliz com essa volta. Graças a Deus conseguimos uma vitória muito importante dentro de casa, que nos coloca na liderança, isso traz muita moral e confiança para todo o grupo”, disse.

ESTÁ BEM

Após deixar o Remo, Edson Cariús passou quase duas semanas fora dos campos, deixando assim o seu ritmo de jogo um pouco abaixo do ideal. Titular diante do Manaus, o atacante garantiu que se sentiu bem em campo, porém acredita que ainda vai evoluir fisicamente.

“Me senti muito bem em campo, apesar de não vir atuando muito. Ainda sinto um pouco de falta de ritmo de jogo, mas isso a gente vai conquistando com os jogos. Vou seguir trabalhando firme, para me colocar em um ótimo nível e poder ajudar o Ferroviário dentro de campo a conquistar os seus objetivos”, concluiu.