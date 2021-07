Eduardo Costa causa polêmica ao falar que se considera um ‘semi-gay’

“Eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado, tudo muito arrumado. Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um viad* faz, só não dou o c*. Você quer gente mais organizado que o viad*? O viad*, o gay, os homossexuais, eles estão entre os homens e as mulheres, eles caminham entre eles com muita facilidade”, começou ele em entrevista ao canal Conceito Sertanejo.