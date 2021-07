Educação de Penedo informa entrega de kits da merenda escolar nas creches municipais

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo começa a entrega dos kits de merenda escolar para os pais ou responsáveis das crianças das creches do município.

A distribuição dos alimentos começa na próxima quarta-feira, 07 de julho, pela Creche Denilma Bulhões, localizada no Bairro Dom Constantino.

Das 8h às 12h recebem os familiares das crianças do berçário e maternal, já durante o período que vai das 14h às 17h é a vez dos responsáveis pela meninada dos Jardins I e II.

Também na quarta, 07, ocorre a entrega na Escola Municipal de Educação Infantil Lùcia Nogueira Moreira, sendo que das 08h às 12 para crianças do Berçário e Maternal I. Das 13h às 16h para os familiares das crianças do maternal II.

Já no dia 9 de julho, sexta-feira, é a vez dos familiares das creches municipais Rosete Andrade, Menino Jesus e Vovó Judith, conforme cronograma definido pela SEMED Penedo.

A Semed Penedo alerta aos pais ou responsáveis para o cronograma de distribuição e a necessidade do uso de máscara para receber o kit, na data e horário divulgado.

Esses alimentos são comprados de agricultores familiares penedenses por meio de chamada pública, o que por lei deve atingir os 30% de toda verba destinada a merenda escolar.

Tendo a pasta conseguido em 2021 atingir o percentual de 55%, um numero inédito para Penedo.

Com a interrupção das aulas presencias por conta da pandemia de Covid-19, a gestão Crescendo Com Seu Povo mantém a assistência oferecida na rede municipal de ensino e evita o desperdício de alimentos adquiridos com verba pública.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP