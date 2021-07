De volta nas redes sociais há pouco tempo, a cantora Luisa Sonza divulgou nesta terça-feira (13) o nome de sua próxima música de trabalho, que será lançado no próximo domingo (18). A faixa faz parte de seu novo disco, Doce 22.

A música se chama Interesseira e faz referência aos diversos ataques sofridos por causa do casamento e separação com o humorista Whindersson Nunes. No vídeo de divulgação, Luísa aparece em uma sala de interrogatório.