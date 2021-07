Elabore Seu Currículo de Forma Direcionada – Veja Dicas

Se direcione assertivamente durante a entrevista de emprego através da elaboração do seu currículo

A maneira como o candidato elabora as informações dentro do seu currículo é um diferencial para que ele receba o convite para uma entrevista de emprego. Por isso, quanto mais assertivo for o direcionamento dessas informações, maiores são as chances de sucesso profissional.

Seus dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ser inseridos de maneira sucinta e atualizada. Por isso, é importante que você informe dados atualizados e se certifique de que seu endereço de e-mail não contenha palavras pejorativas. Além disso, evite informações excessivas, como número de documentação ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O objetivo no currículo precisa ser simples. Geralmente, o objetivo se refere ao cargo e ou a área de atuação. Por exemplo: analista de atendimento, assistente de vendas, gerente de processos etc.

A sua experiência profissional

A maneira como você descreve a sua experiência profissional é primordial para que você tenha um currículo qualificado. Por isso, é importante que você respeite a ordem cronológica inversa, inserindo a sua experiência atual ou a última para as anteriores.

Insira apenas as experiências pertinentes ao seu objetivo atual

Da mesma forma, é importante que você coloque apenas as experiências pertinentes ao seu objetivo atual. Bem como, informe o período de atuação e, de forma sucinta, descreva as suas atividades exercidas.

Sua carreira acadêmica

É importante que você siga a ordem cronológica inversa e não coloque informações excessivas, como dados do ensino médio, caso você já possua uma graduação, por exemplo.

Além disso, a sua carreira acadêmica requer que você informe se está estudando e a modalidade de estudo, já que é muito comum que as pessoas estudem de forma online na atualidade, e isso é importante para a empresa.

Insira informações relevantes

Busque por inserir informações relevantes em todos os campos do seu currículo. Pois são pontos importantes para que você atraia a atenção do selecionador. Bem como, são pontos que serão explorados naturalmente durante a entrevista de emprego.

Não fique aquém do seu potencial durante o processo seletivo

Por isso, pode ser um diferencial para que você consiga ocupar uma vaga correlata ao seu perfil, uma vez que você não ficará aquém do seu potencial.

Sendo assim, analise o currículo e verifique quais são os pontos atrativos em cada campo. Dessa maneira, você irá fazer um alinhamento importante entre a sua vivência e a vaga de seu interesse, direcionando a sua carreira.