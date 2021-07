Elabore um planejamento financeiro pessoal resolutivo – veja dicas

Tenha foco no seu planejamento financeiro pessoal e viabilize uma poupança

É muito importante que você tenha foco no seu planejamento financeiro pessoal para que possa viabilizar uma poupança e alcançar diversos objetivos.

No entanto, para que você alcance esse resultado é importante que faça um mapeamento de sua situação financeira atual. Visto que através desse mapeamento poderá direcionar diversos controles e categorizar suas despesas, viabilizando suas metas em curto, médio e longo prazo.

Separe seus gastos variáveis de seus gastos fixos

Primeiramente, você deve separar os seus gastos variáveis de seus gastos fixos. Sendo assim, você poderá ter maior clareza sobre quais são os seus hábitos que podem ser modificados para que possa alcançar resultados positivos.

Os seus gastos fixos são os valores referentes à sua sobrevivência. Sendo assim, não são muitas as possibilidades de economizar dentro dos gastos fixos, a não ser que faça algum ajuste na sua economia doméstica. No entanto, os seus gastos variáveis dizem respeito aos seus hábitos, e esses sim são mais flexíveis.

Faça trocas viáveis financeiramente

Sendo assim, você pode viabilizar pequenas trocas na sua rotina para que possa alcançar resultados importantes.

Por exemplo, é possível que você troque uma conta bancária tarifada por uma conta bancária digital. Bem como, você pode realizar o mesmo estilo de troca no que diz respeito ao seu cartão de crédito, uma vez que as fintechs oferecem os produtos bancários com qualidade, porém, sem nenhuma tarifa.

Alimente o hábito da poupança

Sendo assim, você pode direcionar os valores economizados com essas trocas para a sua poupança. Isso porque no início do seu planejamento financeiro pessoal o seu foco deve ser a economia e não exatamente os valores guardados.

Sendo assim, ao criar o hábito de guardar dinheiro, você certamente passará a questionar o seu hábito de compra e evitar compras por impulso para que possa direcionar os valores para a poupança.

Tenha foco nos seus controles de rotina

Dessa forma, você irá modificar a sua relação com o dinheiro e isso será resolutivo para a sua vida de forma geral, ainda que perceptível apenas em longo prazo.

Por isso, é muito importante que dentro de um planejamento financeiro pessoal, você tenha foco nos seus controles de rotina, bem como, separe os seus objetivos por metas e modifique hábitos para gerar economia.

Além disso, é importante que você tenha paciência com o seu processo, pois mudar hábitos não é algo fácil e pode ocorrer de forma não linear. No entanto, é fundamental que você não desista dessa objetividade.