Elba Ramalho compartilha encontro com Lumena, do BBB 21, e web reage

Nesta quarta-feira (30), a cantora Elba Ramalho compartilhou em seu perfil no Instagram o registro do encontro que teve com Lumena Aleluia, ex-participante do BBB 21. Na descrição da imagem, a cantora, que recentemente realizou uma live com Juliette, exaltou a beleza da baiana.

“Ops! Um lindo encontro com a bela Lumena. Ô bixa bonita danada. Adivinhem onde???”, legendou. Nos comentários, muitos internautas reagiram à publicação, principalmente destacando a frase que fez sucesso enquanto a psicóloga estava no reality da Globo.

“Ela autorizou a postagem dessa foto?”, questionou um internauta. “Será que ela vai falar que a Elba é cagada na branquitude?”, indagou outra. “Roupagem nova, mas a jornada é a mesma. Se liga, Elba”, destacou um terceiro.