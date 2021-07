Elenco de time do Brasileirão desmente presidente sobre pagamento dos salários

Recife, PE, 06 (AFI) – Em recente entrevista concedida à Rádio Jornal, o presidente interino Pedro Leonardo Lacerda disse que o Sport havia pago os salários atrasados de abril. Mas parece que isso não aconteceu.

Nesta terça-feira, uma página do Instagram voltada ao Sport publicou a informação dada por Pedro Leonardo Lacerda e foi rapidamente invadida por jogadores rubronegros desmentindo a informação.

Luan Polli, Carlos Eduardo, Sabino, Chico, Hayner, Patric, José Welison, Ronaldo, Marcão, Gustavo, Maxwell, Mikael, Everaldo, Tréllez e André foram alguns que comentaram a publicação com a #mentira.

De acordo com o Diário de Pernambuco, o elenco do Sport está com dois meses e meio de salários atrasados. Se nada for pago até o próximo dia dez, a pendência fica em três meses.

E isso acaba refletindo dentro de campo. Com apenas seis pontos em nove jogos, o Sport está na beira da zona de rebaixamento do Brasileirão, na frente de São Paulo, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio.