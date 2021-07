Eliminação de Medina na Olimpíada rende memes: ‘Arrancado de sua amada para ser assaltado’

Não deu para o marido da Yasmin Brunet e, infelizmente, Gabriel Medina não levou a bateria contra o japonês Kanoa Igarashi, e ficou de fora da final dos Jogos de Tóquio. Na sequência da derrota do surfista, não demorou muito para o público das redes sociais começar a manifestar a insatisfação sobre o momento.

Ao longo das últimas semanas, o casal gerou muito debate, por conta do veto do Comitê Olímpico Brasileiro em relação à ida de Yasmin. Consequentemente, o relacionamento dos dois e as sucessivas tentativas do atleta em levar a esposa entraram no meio das piadas.