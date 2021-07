Elo oferece 40 vagas em seu programa de estágio

A Elo está oferecendo 40 vagas em seu programa de estágio destinado a estudantes do ensino superior de diversas áreas do conhecimento. A empresa especializada em soluções e tecnologia de pagamento visa recrutar estagiários para os setores de Tecnologia, Desenvolvimento de Negócios (Emissores e Aceitação), Planejamento Estratégico, Novos Negócios, Finanças e Estratégia, Jurídico, Operações, Risco e Compliance, Marketing e Produtos. As inscrições vão até o início de agosto, dia 1.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de trabalhar em uma das maiores empresas do mercado e experimentar a vivência em metodologias ágeis, além, claro, de atuar com soluções tecnológicas de ponta.

Poderão participar do processo seletivo novos talentos que estejam cursando a graduação em áreas relacionadas a Tecnologia, Engenharias, Administração, Economia, Direito, Marketing, Contabilidade, entre outros cursos ligados às áreas do negócio disponíveis, com formação prevista a partir do 2º semestre de 2023. É importante notar que não serão aceitos alunos de cursos tecnólogos nesta edição.

Os interessados deverão ter, ainda, disponibilidade para trabalhar presencialmente no escritório da empresa, localizado em Barueri (SP), após a pandemia de Covid-19. Por outro lado, não é exigido conhecimento de inglês ou de outros idiomas.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios completo, que inclui assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada (100% custeado pela Elo), vale refeição ou vale alimentação, benefício de mobilidade, cartão Alelo Cesta Natal, cartão Alelo Cultura, acesso ao Zenklub, ao clube de vantagens Bradesco e ao Gympass.

Como se candidatar

Os interessados em participar do Programa de Estágio 2021 da Elo deverão acessar a página da iniciativa para cadastrar o currículo. O processo seletivo será realizado em parceria com a Share RH e todas as etapas serão 100% on-line.

A seleção contempla um teste de fit cultural, seguido de um game situacional e dinâmicas de grupo, além de entrevistas com gestores da Elo.