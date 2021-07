Em ‘A Vida da Gente’, Jonas flagra Cris aos beijos quentes com Matias

Nos próximos capítulos da novela ‘A Vida da Gente’, Jonas (Paulo Betti) irá flagrar uma traição de Cris (Regiane Alves). Ele ficará chocado do ver a esposa aos beijos quentes Matias (Marcello Melo Jr.). “Na minha própria casa, debaixo do meu nariz?”, irá dizer o advogado. A cena vai ao ar no dia 26 de julho.

Após receber os desaforos do marido, Cris irá desabar com o motorista. Ao ver a patroa chorando, o motorista vai tentar consolar ela e irá oferecer uma água com açúcar. “Eu já disse… Eu só quero que você fique aqui comigo até eu me acalmar. É que você me tranquiliza tanto. Você é uma das poucas alegrias da minha vida”, dirá a mãe de de Tiago (Kaic Crescente).

“Quando eu levanto de manhã e escolho uma roupa bonita pra colocar, eu penso em você. Sabia? Eu sei que você não gosta que eu fique falando, mas ontem quando a gente tava junto naquele momento… Nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. A minha vida nessa casa é um engano. Se não fosse por você”, declara a loita.

“Não fica assim, por favor. Tenta se acalmar”, pedirá o motorista. Ele vai acariciar o rosto dela e acabará beijando a personagem de Regiane Alves.

Ao chegar na sala de ginástica, o advogado ficará revoltado com a cena. “O que é isso? Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui?”. “Não é o que você está pensando”, rebate Cris.

“Na minha própria casa, debaixo do meu nariz e com um subalterno ainda por cima”, vai se revoltar o advogado. “Eu tava fora de mim, sei lá. Você me humilhou tanto, disse coisas tão horríveis. Foi isso”, justificará a personal trainer. “Você acha que não merecia? E agora pelo jeito resolveu tirar todas as dúvidas, não é isso?”, debochará o milionário.