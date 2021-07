Em casa, Juliana Paes comemora aniversário do filho; veja fotos

O filho da atriz Juliana Paes comemorou 8 anos de idade nesta terça-feira (27). Antônio soprou as velinhas de um bolo de três andares decorado com a temática do time de futebol inglês Liverpool. A festa foi toda organizada na varanda da casa da artista.

Em uma rede social, Juliana mostrou a decoração que seguiu a linha do bolo. Como convidados, apenas familiares íntimos. Nas imagens, a atriz apresenta até a avó. Juliana é casada com Dudu Baptista e além de Antônio, também é mãe de Pedro.