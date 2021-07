Em crise, Sport elege novo presidente para o biênio 2021/2022

Recife, PE, 15 (AFI) – Em eleição realizada nesta quinta-feira, o Sport tem um novo presidente para o biênio 2021/2022. O advogado Leonardo Lopes venceu a disputa contra José Valadares e terá a missão de assumir o clube em um momento bastante delicado.

Leonardo Lopes, que vai ter Yuri Romão como vice, ganhou com folga: foram 1.083 votos contra 210 de José Valadares – 11 pessoas votaram branco e nulo. A posse está marcada para a sexta-feira da semana que vem.

Aos 44 anos, o novo presidente trabalhou em outras duas oportunidades no Sport, como diretor jurídico e de futebol. Na eleição realizada em abril, Leonardo Lopes concorreu como vice de Nelo Campos.

Na ocasião, a chapa liderada por Milton Bivar acabou vencendo em eleição bastante apertada, mas o presidente renunciou pouco depois. O vice Carlos Frederico também deixou o cargo.

O novo mandatário rubronegro não vai ter vida fácil. Sport vive um momento delicado financeira, correndo o risco de perder jogadores por conta dos salários atrasados. E isso acaba refletindo dentro de campo.

Com apenas uma vitória nas 11 primeiras rodadas, o Sport aparece na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com sete pontos.