Em dia de poucos jogos, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA

Campinas, SP, 08 (AFI) – A quinta-feira foi de poucos jogos pelo Brasil, mas mesmo assim o placar ao vivo do Portal Futebol Interior esteve atento e não deixou o internauta perder nada.

Destaque para a vitória do Corinthians sobre a Chapecoense, por 1 a 0, em plena Arena Condá, em jogo que encerrou a décima rodada do Brasileirão. Na Série B, o Vila Nova contou com gol de Rafael Donato para afundar o Remo na lanterna.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – 10ª RODADA

Chapecoense 0 x 1 Corinthians

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 10ª RODADA

Remo 0 x 1 Vila Nova

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASPIRANTES – 1ª RODADA

Coritiba 3 x 0 Juventude

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASPIRANTES – 4ª RODADA

Avaí 1 x 3 Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17 – QUARTAS DE FINAL

Atlético-MG 0 x 2 Flamengo

São Paulo 4 x 1 Fluminense

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SUB-18 – 2ª RODADA

Flamengo 2 x 0 Cuiabá

Minas Brasília 0 x 2 Fluminense

Sport 2 x 3 América-MG

Athletico-PR 1 x 4 Internacional

Vitória 2 x 3 Grêmio

Iranduba 1 x 5 São Paulo