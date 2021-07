Em documentário, Juliette chora por peso da fama: ‘Não consigo ser como eu era antes’

Após vencer o Big Brother Brasil 21, Juliette se deparou com uma nova realidade. Milhões de seguidores, muitos compromissos e contratos para assinar. A mudança repentina de vida ainda deixa a paraibana no mínimo confusa. É o que foi mostrado no quinto episódio do documentário “Você Nunca Esteve Sozinha”, liberado pelo Globplay nesta terça-feira (27).