Em fim de contrato, destaque do Athletico pode assinar pré-contrato com qualquer clube

Curitiba, PR, 02 (AFI) – O Athletico-PR está correndo grande risco de perder um de seus principais jogadores. Isso porque o meia Nikão ainda não renovou com o Furacão e já pode assinar pré-contrato com qualquer clube.

Corinthians, São Paulo e Kashiwa Reysol-JAP, além do Grêmio, são clubes que demonstraram interesse recentemente pelo jogador. Entretanto, é desejo do jogador atuar no exterior.

NEGOCIAÇÕES PARADAS

As negociações estão paradas, mas não por falta de vontade do clube, que deseja estender o vínculo. Embora tenha multa de R$ 3 milhões, é difícil que uma oferta chegue antes do fim de seu contrato, que ocorre no fim de 2021.

GRANDE PASSAGEM NO FURACÃO

Nikão, de 28 anos, está no Athletico desde 2015 e soma quase 300 jogos e 50 gols. Foi fundamental nas conquistas de estaduais e de títulos mais expressivos como Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.