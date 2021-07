Em homenagem aos pais, duplas Fernando e Socoraba e Henrique e Juliano lançam single

Em homenagem a todos os pais, Fernando & Sorocab lançam a canção “Papai Chorando”, com participação especial de Henrique & Juliano. A faixa estará disponível no dia 29 de julho, às 21h, em todas as plataformas digitais. O videoclipe, dirigido por Bruno Fioravanti, ilustra a história contada na música, além de ter a modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, como uma das personagens.

Escrita por Sorocaba e o compositor Cristhyan Ribeiro, ‘Papai Chorando’ traz em seus versos a história de um jovem que descobre logo cedo que será pai e, a princípio, sentia que era muito novo para isso. Mas, criou sua filha, estando presente em todas as fases de seu crescimento até o casamento, e mostra como foram companheiros um do outro “Papai me conta uma história / E ela cansada dormiu em seu peito / E ele pensava / Lá se vai minha vida / Num sono profundo / Nunca imaginei que mudaria tudo”

Através das imagens do videoclipe, a dupla conseguiu ilustrar todas as fases deste pai, contadas na letra de ‘Papai Chorando’. Desde a descoberta da gravidez, durante o desenvolvimento da filha, na infância, passando pela adolescência até apresentar seu namorado, que depois acaba virando noivo. A personagem de Biah Rodrigues entra na fase adulta da história e representa a filha se casando.

O single estará disponível em todas as plataformas digitais às 21h desta quinta (29) e o clipe poderá ser conferido no canal de Fernando & Sorocaba no YouTube no dia 30 de julho, sexta-feira, a partir do meio dia.