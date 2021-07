Em plena reação, Cuiabá anuncia meia colombiano ex-América de Cali-COL

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – Depois de sua segunda vitória, o Cuiabá começou a reagir no Campeonato Brasileiro. Para manter o ritmo, o clube segue atento no mercado para reforçar o elenco. Nesta quinta-feira, anunciou oficialmente a contratação do meia colombiano Yesus Cabrera, que estava no América de Cali, da Colômbia.

O jogador de 30 anos já está na capital mato-grossense e passou por exames médicos e físicos. O Dourado está providenciando a documentação do atleta para a assinatura do contrato. Cabrera já está integrado ao grupo de atletas, mas estreia apenas em agosto, quando abre a janela de transferências do futebol internacional.

CARREIRA

Yesus Segundo Cabrera Ramírez começou a carreira no La Equidad e passou ainda por Real Cartagena, Tolima, Deportivo Pasto e Once Caldas, todos da Colômbia.

Com o seu último clube, o América de Cali, Yesus conquistou o título colombiano de 2020 e o Torneo Finalización de 2019. Além disso, foi escolhido para a seleção do Torneo Apertura 2019, quando foi também o líder em assistências.

Conhecido pela habilidade e visão de jogo, Yesus estava na disputa do Campeonato Colombiano e Libertadores da América com o time de Cali. Nesta temporada, o meia disputou 23 jogos e marcou cinco gols.

REAÇÃO NO BRASILEIRÃO

O Cuiabá vem em plena reação após vencer Chapecoense por 3 a 2 e Atlético-GO por 2 a 1, suas duas primeiras vitórias. Chegou a 12 pontos na 15ª colocação, deixando assim a zona de rebaixamento. Se prepara para enfrentar o Corinthians, na segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada.