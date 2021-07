Em vídeo, DJ Ivis pede desculpa por agredir ex-mulher: ‘Assumo meu erro’

Antes de ser preso, na última quarta-feira (14), DJ Ivis gravou um vídeo pedindo desculpas por ter agredido a ex-mulher Pamella Holanda. Segundo o cantor, ele cometeu um “erro”. O vídeo foi divulgado neste sábado (17) pelo advogado do cantor, Igor Coutinho. As agressões à ex-mulher vieram a tona no úlltimo domingo (11), quando ela publicou vídeos dos momentos em que foi agredida por Ivis.