Em vídeo, Pamella Holanda fala pela primeira vez sobre agressões: ‘Tentou me estrangular’

Após a divulgação de inúmeros vídeos sendo agredida, Pamella Holanda relatou todos os detalhes do relacionamento conturbado que teve com o DJ Ivis, nesta segunda-feira (12). A entrevista foi concedida para a coluna de Léo Dias, do site Metrópoles.

A influencer informou à publicação que no dia 2 de julho, o DJ quis agredi-la com uma faca e ela chegou a procurar a polícia. Com o anúncio das agressões, no domingo (11), o DJ entrou com um processo contra a esposa. Nos autos, ele solicitou a “remoção do conteúdo virtual”. O pedido da defesa do compositor foi negado pela Juíza.

Pamella conheceu o DJ em 2018 por uma rede social. No final de 2019, eles assumiram o namoro e foram morar juntos no início do ano seguinte por conta da pandemia do Covid-19. Em fevereiro, a estudante de arquitetura engravidou.

Na entrevista, a jovem relatou que foi agredida pela primeira vez quando estava grávida de quase 6 meses. “Ele me pegou pelo pescoço e saiu me arrastando pelo corredor que tinha no apartamento até no sofá”, disse ela.

Quando questionada sobre a quantidade de vezes que foi atacada pelo marido, ela disse à Léo Dias: “não sei, inúmeras”.

Pamela contou também que no dia 1 de julho foi buscar o marido no aeroporto. Ele estava viajando à trabalho e na ocasião, a jovem recebeu mensagens de uma possível traição. O Dj não aceitou as perguntas e agrediu novamente a estudante.

“Ele tentou me estrangular no banheiro, usando as duas mãos, me segurando na bancada da pia. Eu consegui sair, fui para o quarto e ele veio atrás de mim. Como eu estava de costas, ele começou a me esmurrar várias vezes, várias vezes nas costas. Rasgou a blusa que eu tava e começou a me chutar. Quando eu tentava me defender, uma cotovelada bateu no meu olho e eu já fiquei sem enxergar. Eu comecei a chorar e chamar a mãe dele”, contou ela para Léo Dias. Pamella Holanda e Dj Ivis estavam juntos desde 2018 (Foto: Reprodução/Instagram)

Na sexta-feira (2 de julho), o Dj a ameaçou com uma faca. A polícia foi chamada pela influencer. “Ele levantou, foi na gaveta da cozinha e pegou uma faca. Ai foi na hora que eu sai, peguei minha sandália e sai correndo para portaria pedir socorro.”, disse ela.

Na delegacia, o delegado de plantão estava em outra diligência e ela foi atendida por uma escrivã, mas não oficializou o boletim de ocorrências diante da falta de acolhimento na unidade. No retorno pra casa, Pamella pediu ajuda a uma vizinha que deu o suporte que ela precisava ligando novamente para a polícia.

O Dj foi intimado no domingo (4). A influencer conseguiu uma medida restritiva contra o marido. Eles não estão mais na mesma casa. Pamella relatou que o marido levou tudo que podia e ela ficou com apenas R$8 reais na conta universitária.

Léo Dias questionou a jovem sobre a demora de buscar ajuda. E ela disse: “Eu tinha, eu tenho um ideal de família. Eu queria que ele criasse a filha dele, eu queria ter mais filhos, ter uma vida normal…Eu tava pra manter minha família em pé”, disse depois que falou sobre ter consciente de estar em um relacionamento abusivo e não conseguir sair.