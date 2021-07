Em visita à casa de Gabigol, ex-BBB Thais posa ao lado da irmã e da cozinheira do jogador

Thais Braz surgiu numa foto feita na casa de Gabigol, no Rio. No registro, a ex-BBB aparece ao lado de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, e de Rose Oliveira, cozinheira do craque do Flamengo. Até então, ninguém sabia da amizade da dentista, décima eliminada da última edição do reality, com Dhiovanna. Ou o motivo da visita seria o próprio atacante?