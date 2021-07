Emancipadas, filhas de Gugu Liberato defendem a mãe em processo de herança

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 17 anos, filhas de Gugu Liberato, entraram na disputa pela herança do apresentador e estão defendendo os direitos da mãe, Rose Miriam, segundo informou o EXTRA o advogado delas. As duas foram emancipadas recentemente e afirmam a união estável do apresentador com a mãe, o que é contestado na Justiça pela irmã de Gugu.

Insatisfeitas com a falta de informações sobre o processo de inventário e a administração dos bens do apresentador Gugu Liberato, conduzida pela tia, Aparecida Liberato, e pelos advogados Dilermando Cigagna Júnior e Carlos Regina, as gêmeas Marina e Sofia contrataram o advogado Nelson Wilians, que atua no processo de reconhecimento de união estável de Rose Miriam.

Desde a morte do Gugu, em novembro de 2019, Miriam luta na Justiça pelo processo de reconhecimento de União estável com o artista. Ela é mãe dos três filhos do apresentador e ficou de fora do testamento.

Gêmeas e Rose Miriam no escritório de advocacia (Foto: Reprodução/Instagram)

Na semana passada, juntamente com a mãe, elas estiveram no escritório de Wilians, em São Paulo.

Além de uma auditoria independente nas contas do inventário a ser realizada por uma das Big Four, já protocolada, para saberem quanto à administração dos bens deixados pelo pai, elas querem prestar depoimento diretamente ao juiz, pois sempre foram a favor de um acordo e nunca estiveram contra a mãe.

Elas reclamam ainda de terem seus pedidos ignorados pela tia, entre eles o de fazer um plano de saúde para elas nos Estados Unidos.

Juntas, Marina e Sofia têm direito a 63% da herança do apresentador. Em dezembro, elas completam 18 anos.

O ponto de partida entre o imbróglio foi a leitura do testamento, que data de 2011, após o falecimento do apresentador. Com um patrimônio avaliado em cerca de R$ 1 bilhão de reais, a herança, segundo o documento, deve ser dividida entre os filhos (25% para cada um) e os cinco sobrinhos – os três filhos de Amandio Liberato e dois de Aparecida Liberato – compartilhariam o restante da herança.