Embalado após vitória contra o Fla, Fluminense encara o Ceará

Rio de Janeiro, RJ, 6 (AFI) – Após conquistar grande vitória contra o rival Flamengo no último minuto, o Fluminense está embalado para o confronto contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio de São Januário, em duelo da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras ocupa a nona colocação e está com os mesmos 13 pontos do Ceará, que é o oitavo. São três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Vantagem de dois gols para o Vozão no saldo de gols.

OSCILAÇÃO EM CAMPO

Apesar de estar em um clima e ambiente agradável após ganhar o FlaFLu, a equipe de Roger Machado ainda é muito inconstante dentro de uma mesma partida. No primeiro do tempo do clássico jogou mal, mas melhorou na segunda etapa.

DE OLHO NA LIBERTADORES

O confronto contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final começam na terça-feira que vem e o treinador pode poupar algumas peças nos dois jogos antes do duelo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Roger Machado deve entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista (Cazares), Gabriel Teixeira e Fred.