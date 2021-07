Empresa da área de operações abre 500 vagas de emprego em diversas cidades

A empresa Sequoia, 3PL especializado em Logística e Distribuição, está oferecendo mais de 500 vagas de emprego na área de operações. As vagas são para diversas cidades. São elas: Recife (PE), Jaboatão dos Guararape (PE), Fortaleza (CE), Caxias (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Itupeva (SP), São Paulo (SP), Duque de Caxias (RJ), Contagem (MG), Extrema (MG) e Viana (ES).

Todo o processo seletivo acontecerá por meio de um aplicativo da empresa Taqe. Lá, o participante passará por testes interativos que identificará o perfil do candidato. Se o candidato for ideal com o da empresa, ele passa para a próxima fase.