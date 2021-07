Empresa de marketing digital e análise de dados abre 30 vagas de emprego

A Zygon, empresa adtech especializada em marketing digital com soluções de análise de dados e mídia programática, abriu 30 vagas de trabalho. Os candidatos podem ser de todo o Brasil ou até de fora do país. Isso porque todas as vagas são permanentemente para home office (trabalho remoto), mesmo após o fim das medidas contra o covid-19.

As inscrições podem ser feitas aqui

De acordo com Lucas Reis, CEO da Zygon e Doutor em Big Data aplicada à análise de redes sociais, quem for contratado passará por um treinamento intenso no seu primeiro mês, por isso a seleção atentará principalmente para soft skills (habilidades interpessoais). Já as hard skills (habilidades técnicas) serão ensinadas durante o período de treinamento das novas pessoas.

As vagas são para Customer Success, Trader (Mídia Digital), Scrum Master, AdOps (Assistente de Mídia), Web Designer, Assistente de Pesquisa, Analista de Dados, Analista de Web Analytics, Analista de RH, Assistente Financeiro, entre outras. Essas oportunidades envolvem serviços de suporte, operacional, pesquisa, monitoramento e desenvolvimento.