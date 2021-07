Empresa de tecnologia abre mais de 300 vagas

A fintech Sinqia, responsável pela tecnologia e inovação do sistema financeiro, abre vagas emprego efetivos e de estágios. As oportunidades são para profissionais em diferentes cidades do Brasil e algumas com atuação no formato remoto. Dentre os setores, estão Negócio e Desenvolvimento, Serviços e Corporativo, que engloba os departamentos de RH, Financeiro, Jurídico, Fusões e Aquisições (M&A) e Marketing.

Para as vagas efetivas, as inscrições podem ser feitas por este site, já os que querem concorrer às vagas de estágio podem inscrever-se através deste link.