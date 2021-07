Empresa dona das Casas Bahia, Ponto e Asap abre 300 vagas em tecnologia

A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Asap Log, abriu 300 vagas de emprego para a nova área de tecnologia chamada ViaHub. As oportunidades são para desenvolvimento de software, arquitetura de software, dados, produto, qualidade e agile, em diferentes níveis de senioridade.

De acordo com informações do site Exame, os candidatos aprovados terão a possibilidade de atuação 100% remota ou híbrida, em um dos hubs da companhia em São Paulo ou São Caetano do Sul.

Para a marca Asap Log, as vagas são para DevOps, testes e QA de Projetos, com atuação 100% remota ou híbrida no hub de Curitiba.