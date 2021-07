Empresa ilegra divulga novas vagas de EMPREGO; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Empresa ilegra, empresa global de design, inovação e software, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS LOCALIDADES TIPO Analista de testes automatizados Porto Alegre/RS e remoto Efetivo Arquiteto de software Trabalho remoto Efetivo Banco de talentos ilegrano Não informa Banco de talentos Gerente de desenvolvimento de negócios Trabalho remoto Efetivo Dev android Porto Alegre/RS e remoto Efetivo Dev backend Java sênior Trabalho remoto Efetivo Dev frontend – angular Porto Alegre/RS e remoto Efetivo Dev frontend – react Porto Alegre/RS e remoto Efetivo Dev salesforce São Paulo/SP Efetivo Chefe de design e inovação digital Trabalho remoto Efetivo Jovem talento – help desk Não informa Estágio Pré-venda de design digital e inovação Porto Alegre/RS e remoto Efetivo Scrum master Trabalho remoto Efetivo Recrutador de tecnologia Trabalho remoto Efetivo UX designer pleno/sênior Trabalho remoto Efetivo UX pesquisador pleno Porto Alegre/RS e remoto Efetivo

Sobre a ilegra

A ilegra é uma empresa global de design, inovação e software. Com 18 anos de existência, a empresa busca trazer agilidade para estratégias digitais, auxiliando as companhias para a realidade de um mercado em constante transformação.

Com parcerias estratégicas com Google, AWS, GitHub e Inbenta, a companhia possui em seu portfólio de clientes líderes de mercado que tem a inovação em seu DNA, como Whirlpool, FCA, Bradesco, Cielo, Yara, Orizon, Souza Cruz, Embraco, AGCO, SBT e Thomson Reuters.

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site ilegra e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.