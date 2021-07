Empresas do mercado financeiro abrem 260 vagas de emprego

Se você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro, essa é sua oportunidade. Corretoras e fintechs têm vagas abertas para profissionais de diversas áreas e com modelos de trabalho flexíveis, como home office e híbrido. As informações são do site Exame. Entre as oportunidades, há cargos tanto para estágio quanto para coordenador ou gerente. A demanda por profissionais de tecnologia também é alta nesse setor. O salários podem variar de 1.300 reais a até 16.000 reais e alguns cargos em corretora têm a possibilidade de bônus por desempenho. Confira a lista completa:

Toro Investimentos

São 142 vagas na corretora especializada na Bolsa de Valores. As oportunidades vão desde estágio até cargos seniores em diversas áreas. O modelo de trabalho é híbrido ou home office. Os salários podem variar de 1.300 a 14.000 reais e existe bonificação por desempenho. Veja mais no site.

Das oportunidades, cerca de 100 vagas são para assessoria e mesa de operações. Confira:

Supervisor SDR

Supervisor Customer Success I Perfil Receptivo

Assessor de Investimentos Júnior | SDR

Customer Success I Perfil Receptivo

Estagiário Administrativo Comercial

Estagiário de Mesa de Operações

Analista de Mesa de Operações

São cerca de 50 vagas nas áreas de Tecnologia, Comercial, Gestão de Talentos, Mercado de Capitais, Produtos, Projetos, entre outros. É possível se inscrever pelo site.

Entre os cargos abertos estão:

Desenvolvedor Android e IOS

UX/UI Designer

Desenvolvedor de Risco

Desenvolvedor Web e Python

Analista de BackOffice de Fundos Júnior

Analista Pleno de Infraestrutura

Assessor de Investimentos Sênior/Coordenador

Banker Pleno e Sênior

Trader.

São 23 vagas nas áreas de Comunicação(2), Engenharia(3), Financeiro(1), Operações(3), Crescimento e Receita(1), Jovem aprendiz(2) e Estagiário(6). É possível ver mais detalhes e se candidatar pelo LinkedIn.

São 21 vagas para as três empresas do grupo: Suno Research (análise de investimentos), Suno Asset (gestora de investimentos) e Suno Notícias (jornalismo). Há oportunidades em diversas áreas, como análise de investimentos, marketing, tecnologia e jornalismo, com níveis de experiência variados. Confira aqui.

A fintech está com 18 vagas abertas, com oportunidades para estagiários, analistas, assistentes, coordenador e gerente. Veja mais no site.

A fintech tem oito vagas abertas para áreas de engenharia, compliance, marketing, negócios, pessoas e sucesso do cliente. O regime de contratação varia entre CLT e PJ. Confira mais no site.