Empréstimo consignado: você sabe o que significa?

Muitos brasileiros estão à beira da necessidade da solicitação do crédito a fim de pagar as contas, realizar compras e para outros motivos. Dessa forma, o empréstimo consignado geralmente é uma boa alternativa. Contudo, é necessário entender todos os quesitos que o envolve antes de realizar a solicitação do crédito.

Entenda os detalhes do empréstimo consignado

O empréstimo consignado comumente é a melhor opção para aqueles que precisam de um dinheiro rápido. Entretanto, é de extrema importância entender todos os quesitos para não cair em uma dívida quase impagável.

As instituições financeiras, individualmente, apresentam suas condições, sem contar que existem outros detalhes diferentes. Conquanto, essa modalidade do empréstimo é uma forma de obter de crédito que é destinada a alguns grupos de pessoas, por exemplo:

Pensionista do INSS e aposentados;

Militar das forças armadas;

Colaboradores CLT das empresas públicas ou privadas.

Mas é necessário atentar às formas de pagamento para tal modalidade de crédito. Pois, não segue um modelo padrão. De um modo geral, desconta-se as mensalidades diretamente na fonte ou do seu benefício no INSS. Desse modo, reduz-se a inadimplência.

Como é o procedimento?

O crédito consignado funciona do modo simples. Após a solicitação, o cliente adquire o valor e as mensalidades passam a ser debitadas da folha ou do próprio benefício.

Com isso, é preciso que o cliente entenda a existência de um limite para esse crédito. Este será concedido conforme o rendimento mensal do cliente em potencial. Como diz a lei a Lei N° 10.820, os limites das parcelas devem ser de, no máximo, 35% do salário. Ademais, é importante também enfatizar que 5% do limite do crédito só poderá ser utilizado por cartão de crédito.

Documentações necessárias para se contratar um empréstimo consignado

As documentações necessárias de solicitação do empréstimo consignado são as seguintes:

Documento de identidade RG;

Número do CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Contracheque ou extrato da conta bancária.

É bom ter conhecimento também dos tipos de empréstimos consignado existentes, pois ele se altera de segundo o contrato de trabalho do cliente, por exemplo:

Consignado privado

Destina-se essa linha de crédito aos colaboradores de empresas privadas contratados no regime CLT.

Crédito INSS

Esse empréstimo tem como clientes aposentados e pensionistas do INSS.

Servidores públicos

Finalmente, existe o consignado destinado aos servidores do Estado. Lembrando que a validade é para servidores de todas as esferas, sendo estes federais, ou municipais, ou estaduais. Contudo, é necessário confirmar com a instituição empregadora se esse tipo de crédito pode ser liberado.

Tal modalidade de linha de crédito de empréstimo consignado pode vir a ser uma ótima alternativa para quem procura juros menores. Porém, é necessário se planejar para saber se o valor das parcelas cabe no seu orçamento.