Enel oferece mais de 100 vagas de estágio; veja como fazer sua inscrição

A Enel Brasil, empresa de energia elétrica, está com mais de 100 vagas abertas no seu Programa de Estágio 2021. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Podem se candidatar jovens talentos que estejam a dois anos da conclusão do ensino superior nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Computação, Administração, Marketing, Economia, Direito e Psicologia.