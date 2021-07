Enem 2021: está disponível resultado dos pedidos de tratamento pelo nome social

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta sexta-feira, dia 30 de julho, os resultados dos pedidos de tratamento por nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

Desse modo, os inscritos no Enem 2021 que solicitaram o tratamento por nome social já podem conferir se os pedidos foram deferidos ou não, no site do Enem. Para conferir, é preciso fazer login na Página do Participante.

Segundo o edital do Enem, tal solicitação se destina aos participantes transexuais, travestis ou transgêneros, que desejam ser reconhecidos socialmente conforme a sua identidade de gênero. O Inep recebeu os pedidos de tratamento pelo nome social entre os dias 19 e 23 de julho.

Aqueles cujos pedidos não foram aceitos podem entrar com recurso. Para isso, será preciso enviar nova documentação comprobatória de acordo com as exigências do edital, entre os dias 2 e 6 de agosto. Após a análise dos recursos, o Inep irá liberar o resultado no dia 11 de agosto.

Sobre o Enem 2021

O período de inscrição do Enem 2021 foi de 30 de junho a 14 de julho. Nesta edição, o Enem registrou apenas 3.109.762 de inscrições. De acordo com o Inep, dos 3.109.762 de inscritos, 3.040.871 farão a prova impressa e 68.891 se inscreveram para o Enem Digital.

As provas de ambas as versões do exame, digital e impressa, serão feitas nas mesmas datas. Desse modo, a aplicação do exame será feita nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. O Inep ainda não informou a data de divulgação do resultado final, prevista para janeiro de 2022.

Clique aqui e confira os editais.

