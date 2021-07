Enem 2021: resultado do atendimento especializado está disponível

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que solicitaram o atendimento especializado podem conferir o resultado do pedido a partir desta terça-feira (27), na Página do Participante. De acordo com o edital do exame, o Inep deve liberar as respostas aos pedidos hoje.

O período de solicitação do atendimento especializado no Enem 2021 foi o mesmo das inscrições no exame. Assim, o Inep recebeu os pedidos entre os dias 30 de junho e 14 de julho.

O atendimento especializado visa o adequado atendimento de pessoas com deficiência auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência física, pessoas com surdocegueira, discalculia, autismo, visão monocular, deficiência intelectual (mental), dislexia e déficit de atenção. Além disso, também puderam enviar o pedido mulheres gestantes e lactantes e idosos.

O Inep também deve liberar hoje o resultado dos pedidos de tratamento pelo nome social. A Autarquia do MEC recebeu os pedidos ente os dias 19 e 23 de julho.

De acordo com o edital do Enem, os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos podem entrar com recurso. Para isso, será preciso enviar um novo documento que comprove a necessidade, de acordo com as exigências individuais para cada situação.

Sobre o Enem 2021

Você Pode Gostar Também:

O Enem registou apenas 3.109.762 de inscrições de acordo com os dados do Inep. Ainda de acordo com o Inep, dos 3.109.762 de inscritos, 3.040.871 farão a prova impressa e 68.891 se inscreveram para o Enem Digital.

Neste ano, as provas de ambas as versões do exame, digital e impressa, serão feitas nas mesmas datas. Desse modo, as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. O Inep ainda não informou a data de divulgação do resultado final, prevista para janeiro de 2022.

Confira os editais da versão impressa e da versão digital do Enem 2021.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia Inscrições para o Fies do 2º semestre começam hoje.