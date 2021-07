Enem 2021: Termina hoje prazo para pagamento da taxa de inscrição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerrou o período de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na última quarta-feira (14). De acordo com o cronograma do Enem 2021, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição termina nesta segunda-feira, dia 19 de julho.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Sem a confirmação do pagamento, a inscrição não é feita e o candidato não pode realizar o exame. Só estão dispensados de pagar a taxa os candidatos que solicitaram a isenção e tiveram os seus pedidos deferidos pelo Inep.

Para baixar o boleto referente à taxa de inscrição, o candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Enem. Após acessar a conta com o número de CPF, é preciso clicar em “Pagamento/isenção” e baixar o boleto a partir da caixa de diálogo aberta.

Conforme divulgado pelo Inep, o Enem só recebeu 4.004.764 inscrições para a edição de 2021. Esse é o menor número de inscritos desde a reformulação do exame, em 2009.

Demais datas do Enem 2021

Nesta segunda-feira (19) também começa o período para solicitar tratamento pelo nome social no dia da prova. Conforme os editais do exame, os candidatos interessados devem enviar os pedidos também por meio da Página do Participante até o dia 23 de julho.

De acordo com o Inep, nesta edição, as provas do Enem digital serão as mesmas da versão impressa. Por isso, a aplicação será nos mesmos dias. Desse modo, as provas impressas e digitais serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Confira os editais da versão impressa e da versão digital do Enem 2021.

