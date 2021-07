ENEM: aquilo que mais cai em cada disciplina

Confira a lista completa!

ENEM: descubra tudo o que mais cai!

As inscrições para a edição 2021 da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, já terminaram. Dessa maneira, agora é a hora de se preparar ainda mais para a prova!

E nada melhor do que saber quais são os tópicos mais cobrados em cada disciplina da prova para isso!

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos mais abordados por cada matéria da prova do ENEM. Utilize essa lista para guiar os seus estudos para o exame!

Geografia:

Português:

Interpretação de texto

Análise do discurso

Formação das palavras

Variações linguísticas

Realismo português e realismo brasileiro

Modernismo no Brasil

Classes de palavras

História:

Matemática:

Grandezas proporcionais

Problemas e equações de primeiro grau

Interpretação de gráficos e tabelas

Moda, média e mediana

Funções

Estatística

Geometria Plana

Geometria Espacial

Análise Combinatória

Probabilidade

Logaritmos

Física:

Mecânica

Resistores e Capacitores

Calorimetria

Movimento circular uniforme

Ondulatória

Óptica

Magnetismo

Física Moderna

Hidrostática

Lançamento oblíquo

Análise e interpretação de gráficos e tabelas

Química:

Química orgânica

Estequiometria

Ligações químicas

Eletroquímica

Soluções

Radioatividade

Termoquímica

Interações Intermoleculares

Cinética

Leis ponderais

Equilíbrio químico

Filosofia:

Sociologia:

Pensamento de Karl Max

Pensamento de Friedrich Engels

Pensamento de Max Weber

Pensamento de Émile Durkheim

Pensamento de Auguste Comte

Surgimento da sociologia

Movimentos sociais

Cultura e contracultura

Sociologia contemporânea

Poder e Estado

Biologia:

Teorias Evolucionistas (destaque para Darwin e Lamarck)

Ecologia

Genética (destaque para as leis de Mendel)

Células, moléculas e tecidos

DNA

RNA

Origem da vida

Sistemas do corpo humano

Crescimento populacional

Embriologia

Taxonomia

Inglês e Espanhol:

Interpretação de texto

Regras básicas de gramática

Vocabulário