Entenda como funciona o crédito como garantia imobiliária

Investimento, empréstimo, financiamento… termos do mercado financeiro que muitas vezes assustam quem não entende tanto o assunto. Para se sentir mais seguro na hora de buscar alguma solução financeira, o mais importante é estar bem informado e assessorado. Dentro desse universo, existe um tipo de empréstimo que vem crescendo no Brasil e pode ser uma solução para você: o Crédito com Garantia Imobiliária (CGI).

O CGI é uma modalidade de crédito no qual a garantia do empréstimo é um imóvel quitado. O mercado também o conhece por “home equity” ou refinanciamento.

O crédito conseguido por meio dessa transação pode ser usado como o cliente desejar. Além disso, esse empréstimo oferece taxa de juros baixos, uma vez que o imóvel dado como garantia de pagamento reduz o risco da operação.

Se torna uma opção vantagem uma fvez que a garantia do empréstimo é um imóvel quitado, as taxas de juros são mais baixas, os valores de prestação menores e os prazos para pagamentos mais longos. O valor mínimo do crédito nessa modalidade é de R$ 30.000 pode chegar a 60% do valor do imóvel quitado que é apresentado como garantia.

Quais são os pré-requisitos para a liberação do crédito?

Além de ter um imóvel quitado, é necessário ter renda para solicitar o empréstimo. O comprometimento da renda bruta aceito é de no máximo 50%, incluindo o valor das parcelas do empréstimo.

Caso o proponente seja casado ou viver em união estável, é possível compor a renda com o cônjuge/companheiro(a). Se for solteiro(a) pode compor com qualquer pessoa, desde que essa também seja solteira(o).

Não é necessário ter mais de um imóvel para solicitar o Crédito com Garantia Imobiliária, desde que o proponente seja o proprietário do imóvel e este esteja desembaraçado e livre de ônus, ou seja, não esteja alienado (já seja garantia de outra transação).

As aplicações mais típicas do crédito liberadoro são: empreender iniciando um novo negócio; ter capital de giro para alavancar um negócio existente; trocar várias dívidas com maiores taxas de juros por uma única e mais barata; adquirir um bem ou reformar sua casa; antecipar a compra de um novo imóvel; financiar uma viagem e pagar um curso/faculdade.

De que forma posso contratar o CGI?

Com a Kaycash, empresa de tecnologia com diversos serviços no mercado imobiliário e financeiro, o processo é todo feito online, desde o levantamento de documentação, assinaturas, registro em cartório e liberação do dinheiro. Além disso, é possível fazer uma simulação sem compromisso através do site da empresa.