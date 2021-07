Entenda o motivo que fez com que Milton Bivar, ex-presidente de time do Brasileirão, se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter

Recife, PE, 06 (AFI) – Milton Bivar não é mais presidente do Sport, mas o nome do mandatário entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, o famoso Trending topic, nesta terça-feira, tudo por conta de uma homenagem feita por um torcedor, provavelmente do Leão.

O torcedor, em questão, postou em um vídeo tendo uma relação amorosa com uma garota. No meio do ‘rala e rola’, ele cantou: “Olê, Olê, olê, olá, Milton Bivar”. Após a publicação, não demorou para o vídeo viralizar entre os amantes do esportes.

Teve até mesmo um torcedor imaginando a Ilha do Retiro lotada cantando a música do ex-presidente. O torcedor, em questão, ganhou seus 5 minutos de fama, mas a zoeira não pode parar, nunca.

MAIS DE MILTON BIVAR

Milton Bivar entregou uma carta de renúncia do cargo de presidente ao Conselho Deliberativo em junho, apenas dois meses após ser reeleito.

O mandatário deixou o clube alegando problemas de saúde e apresentou uma carta na qual afirmava estar com o sentimento de ‘dever cumprido’ por ter colocado o Sport na Série A do Brasileiro e lá mantido.

Milton Bivar também foi o presidente em um dos melhores momentos do Sport na história. Em 2008, ele erá o mandatário que esteve á frente do time campeão da Copa do Brasil.