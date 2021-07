Entenda passo a passo para cadastramento de adolescentes prioritários para vacinação

Nesta terça-feira (27), o prefeito de Salvador, Bruno Reis anunciou que crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e/ou deficiências podem se cadastrar para a vacinação contra a covid-19. A imunização do grupo ainda ainda não tem data certa para acontecer, pois espera habilitação do governo federal.

Para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização, o cadastramento deverá ser feito através da plataforma virtual www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br. O acesso ao dispositivo é restrito ao médico que utiliza o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb. Confira o passo a passo de cadastramento: