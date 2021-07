Entidades de assistência social recebem alimentos da Prefeitura de Penedo

Ação desenvolvida através da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola em parceria com a Emater Alagoas

Duas toneladas de alimentos produzidos na zona rural de Penedo abasteceram entidades de assistência social que funcionam no município.

O benefício viabilizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), é executado em parceria com a Emater Alagoas.

O trabalho conjunto compra a produção de agricultores familiares habilitados ao PAA, pequenos produtores rurais orientados pela Semada/Emater que também têm renda assegurada com o fornecimento de itens para a merenda escolar.

O apoio ao homem e a mulher do campo gerou um avanço inédito na história de Penedo. Pela primeira vez, o governo municipal investe mais de 50% dos recursos destinados à compra de alimentos que abastecem as escolas da rede pública.

O incentivo ao trabalhador rural ocorre por meio de orientação técnica e apoio logístico, principalmente para a realização da Feira da Agricultura Familiar, outro investimento iniciado pela Prefeitura de Penedo durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

O agricultor produz mais e melhor, com escoamento e venda de sua produção garantida. Assim, alimentos de qualidade chegam à mesa dos penedenses, seja por meio da feira semanal, na merenda escolar ou através do PAA.

Nesta quarta-feira, 13, duas toneladas de macaxeira, inhame, abóbora, abacaxi, banana, hortaliças, coco verde, maracujá, dentre outros alimentos, foram repassados para o Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora, Casa do Bom Samaritano, Casa de Ranquines, Lar de Nazaré e ACRESC.

A distribuição também atende famílias assistidas no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (denominação para o antigo Peti) e também da Secretaria Municipal de Saúde, direcionada ao público do CAPS Dr. Oceano Carleal.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP