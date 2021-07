Equipe do interior de SP tem o certificado de clube formador renovado pela CBF

Ribeirão Preto, SP, 6 (AFI) – O Botafogo Futebol S/A recebeu na última terça-feira (29) o Certificado de Clube Formador (CCF) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Tricolor recebeu o selo de CCF após ser reconhecido como “Entidade de Prática Desportiva Formadora de Atleta”. A renovação é por uma temporada.

O PROCESSO

Para a renovação do certificado, o Botafogo Futebol S/A teve que cumprir uma série de exigências estabelecidas por lei, como participação em competições oficiais, apresentação de documentos, proporcionar assistência técnica, médica, psicológica e educacional aos jovens jogadores, além de outros requisitos.

Com a certificação, o Pantera terá a proteção das suas categorias de formação. O clube também faz parte de um seleto grupo de equipes que possuem o certificado. Na última lista divulgada pela CBF, menos de 50 dos 800 times profissionais do país possuíam o selo. Atualmente, 13 jogadores das categorias de base do Botafogo estão inscritos no Campeonato Brasileiro da Série C.