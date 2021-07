Escolas estaduais do Rio de Janeiro retomam aulas presenciais a partir desta segunda-feira

Escolas da rede estadual do Rio de Janeiro retomam as aulas presenciais a partir desta segunda-feira, dia 26 de julho. De acordo com a decisão do governo, as escolas estaduais devem retomar as atividades presenciais com um número reduzido de alunos para diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus.

O número de alunos que cada escola poderá receber será determinado pela cor da bandeira na qual cada localidade se encontra. Além disso, há diferenças na capacidade permitida para o ensino fundamental e para o ensino médio. Desse modo, na bandeira laranja, o permitido para o fundamental é de 50% e para o médio é de 40%. Já a cor amarela libera a capacidade de 75% para os alunos do fundamental e 60% para o ensino médio.

Já a bandeira verde permite 100% da capacidade para ambos os casos, enquanto nas bandeiras roxa e vermelha as escolas só poderão ofertar aulas remotas, seja para o fundamental ou para o ensino médio.

Conforme a decisão do governo, os estudantes podem optar por retomar as atividades presenciais ou continuar apenas por meio das aulas on-line.

O retorno das aulas presenciais também está condicionado às determinações de cada município. No caso das escolas particulares, deve-se cumprir o que for determinado pelos decretos municipais.

De acordo com a Secretaria de Educação, as escolas estaduais devem se adequar para receber os alunos com segurança. Nesse sentido, devem garantir o distanciamento entre os alunos e fornecer álcool em gel. Além disso, há a recomendação de instalação de cartazes que informem sobre a Covid-19 nas escolas.

