Conheça o que é linha de crédito e quais critérios analisar para escolher a melhor opção para você!

Uma linha de crédito é uma opção viável para uma empresa obter o capital necessário para financiar suas operações, gerenciar o fluxo de caixa e aproveitar novas oportunidades. Ela é necessária principalmente para médios, pequenos e microempreendedores.

Além disso, na fase inicial de qualquer negócio, é muito importante contar com o capital de terceiros, até que a operação possa deslanchar. Porém, uma linha de crédito acessível também é importante para quem deseja quitar dívidas ou quer ampliar sua atividade.

Diante disso, será que existe uma opção que se adequa a todos esses objetivos? Confira a seguir!

Primeiramente, o que é linha de crédito?

Este termo, refere-se a um montante de dinheiro que uma empresa, banco ou instituição financeira se compromete a oferecer – por empréstimo – a pessoas físicas ou jurídicas.

Cada organização que possui esse produto financeiro, tem a liberdade de impor suas próprias condições, desde que respeite as determinações legais. É por isso que existem diferentes modalidades de empréstimos, com variadas taxas de juros, condições de pagamento, solicitação de garantia etc.

Veja a seguir como escolher a melhor linha de crédito para alcançar seu objetivo!

1. Procure as melhores taxas

Sem dúvidas, a taxa de juros é um dos principais fatores a serem considerados no momento de escolher uma linha de crédito.

Quanto menor ela for, mais barato será o empréstimo, logo, mais vantajoso para você.

No entanto, é necessário observar outros fatores, tais como taxas, encargos, reajuste anual, etc. Por isso, procure sempre saber o Custo Efetivo Total (CET) e quanto você pagará ao final do empréstimo.

2. Considere os prazos

Utilizar uma linha de crédito deve ser uma solução e não um problema. Por isso, é importante que as parcelas caibam no seu fluxo de caixa, para que você não tenha dor de cabeça para pagá-las.

E o valor da parcela mensal está diretamente relacionado ao prazo de pagamento. Quanto maior o prazo, menores serão as prestações. Por isso, primeiramente defina quanto pode pagar por mês e depois procure uma linha de crédito que atenda à sua necessidade.

3. Determine o valor que você precisa

Antes de contratar uma linha de crédito, deve-se definir exatamente quanto precisa. Lembre-se que terá que pagar juros sobre o montante contratado, por isso, atenha-se ao necessário.

Porém, esse é um ponto sensível, principalmente para médio, pequeno e microempreendedores. Muitas vezes, o montante oferecido não é suficiente para atingir seu objetivo.

Isso porque, na maioria das modalidades, o crédito é proporcional ao tamanho do negócio.

Caso se enquadre nessa situação, a saída é procurar uma modalidade que não se baseie exclusivamente no tamanho do negócio. Embora seja um fator importante, pois determina sua capacidade de pagamento, existem alternativas mais flexíveis quanto a esse ponto.

Conheça o crédito com garantia de imóvel

O empréstimo com garantia de imóvel, também conhecido como home equity, é uma modalidade de crédito na qual se oferece um imóvel como garantia de pagamento do empréstimo.

Nessa transação, é transferido a propriedade do imóvel para a organização que empresta o dinheiro. No entanto, você permanece com a posse do bem, para continuar usufruindo dele.

Essa transação é conhecida como alienação fiduciária. Dentre as principais vantagens desse tipo de empréstimos podemos citar:

Taxa de juros mais baixas : Essa modalidade oferece taxas muito menores que as opções mais populares no mercado. Para se ter ideia, na maioria dos casos, não chega a 2% a.m.

: Essa modalidade oferece taxas muito menores que as opções mais populares no mercado. Para se ter ideia, na maioria dos casos, não chega a 2% a.m. Prazos mais elásticos : Em algumas empresas, como a CashMe , é possível parcelar o seu empréstimo em até 240 meses.

: Em algumas empresas, como a , é possível parcelar o seu empréstimo em até 240 meses. Liberdade de uso: Utilize o dinheiro contratado para qualquer finalidade. Dessa forma, não importa o seu objetivo. Você sempre pode recorrer a essa modalidade de crédito.

Utilize o dinheiro contratado para qualquer finalidade. Dessa forma, não importa o seu objetivo. Você sempre pode recorrer a essa modalidade de crédito. Limite de crédito elevado: Segundo as exigências legais, o limite do empréstimo está limitado a 70% do valor do imóvel. Como se trata de bens caros, você conta com uma boa linha de crédito.

Vale lembrar que, a liberação dos valores é feita mediante a sua capacidade de pagar as parcelas.