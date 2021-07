Escolinha do Professor Raimundo estará de volta na programação da Globo

A partir do próximo dia 10 de julho, os telespectadores da Globo poderão matar a saudade do programa Escolinha do Professor Raimundo, que voltará a ser exibido nas tardes de sábado, após o Jornal Hoje.

Segundo o UOL, irá ao ar a nova versão do humorístico, produzida pela emissora carioca. Para a reprise, serão escolhidos episódios da quarta, quinta e sexta temporadas, que foram exibidas em 2018, 2019 e 2020.

No projeto, os personagens populares de Chico Anysio são representados da seguinte forma: professor Raimundo Nonato (Bruno Mazzeo), Aldemar Vigário (Lúcio Mauro Filho), Baltazar da Rocha (Otávio Müller), Batista (Rodrigo Sant’Anna), Cacilda (Fabiana Karla), Cândida (Maria Clara Gueiros), Capitu (Ellen Roche), Catifunda (Dani Calabresa) e Dona Bela (Betty Gofman).

Mazzeo, inclusive, comemorou a notícia do retorno da atração: “As pessoas me falam muito que sentem falta do programa. Meu pai sempre dizia que a ‘Escolinha’ seria um sucesso em qualquer época que fosse exibida, então fico feliz que ela continue no ar”, disse ele.

E complementou: “Grandes mestres do nosso humor, nomes históricos, passaram pelo programa. Meu objetivo sempre foi fazer uma homenagem, tanto que no início eu pensei em fazer uma única temporada, mas a reação afetiva das pessoas foi tão grande que acabamos produzindo mais”.