Afinal, o esgotamento físico tem relação com psicológico? Na realidade, a resposta para esse questionamento é mulfacetada. Isso porque o esgotamento físico pode sim ter relação com o esgotamento mental, mas também pode estar associado à questões biológicas e até mesmo nutricionais.

Entretanto, neste conteúdo nós vamos refletir juntos sobre esse cansaço físico que aparece quando as questões emocionais não estão recebendo a devida atenção. Acompanhe e fique por dentro desse assunto.

Esgotamento físico tem relação com psicológico?

Em algumas circunstâncias, sim. Isso ocorre devido à sensação de falta de controle, desânimo e desmotivação, por exemplo. Até porque as questões emocionais, quando não tratadas, tendem a “escorregar” para o corpo físico do sujeito, fazendo com que ele sinta um reflexo negativo por conta do desequilíbrio psicológico.

Aqui, vale você fazer uma reflexão sobre como tem sido a sua rotina de trabalho, estudos e relacionamentos pessoais. Será que o cansaço físico não está denunciando uma falta de equilíbrio em algum ponto da sua vida? Será que esse esgotamento não está mostrando que talvez este seja o momento para se pensar um pouco mais sobre a sua mente e as suas emoções?

Se você perceber que no seu caso o esgotamento físico tem relação com psicológico, continue lendo este conteúdo.

Como lidar com o esgotamento físico e psicológico?

Se você constatou que o esgotamento físico tem relação com psicológico, veja estas dicas e comece a lançar um olhar mais carinhoso e cuidadoso sobre você mesmo:

1- Desacelere

Simples assim. Quando o esgotamento físico tem relação com psicológico, é fundamental que nós possamos dar uma leve desacelerada na rotina, nos estudos, no trabalho, etc. Diminua, mesmo que possa ser só um pouco. Isso já vai ajudar você a ter uma visão mais ampla do seu dia a dia e vai lhe dar subsídios para compreender o que deve ser mudado.

2- Busque um psicoterapeuta

Fazer psicoterapia também é fundamental. Aqui você conseguirá falar sobre o que tem esgotado as suas energias físicas e mentais, auxiliando em um plano de ação que seja mais motivador e saudável. Além disso, a visão do terapeuta pode lhe ajudar a enxergar os tumultos de uma forma muito mais clara e objetiva.

Afinal, não tem como enxergar o furacão estando dentro dele, concorda? É preciso “se afastar” para conseguir enxergar pontos importantes.

3- Saiba quais são os seus limites e respeite-os

Durante o tratamento psicoterapêutico você também poderá reconhecer quais são os seus limites pessoais e, a partir desse conhecimento, torna-se mais simples respeitar a si mesmo.

Você compreenderá até que ponto poderá ir, e em qual momento será mais interessante recuar e parar. E isso é de suma importância para lidar com o esgotamento físico que tem relação com psicológico.

4- Não tente agradar a todos

Por fim, jamais tente agradar a todos que estão em sua volta. Pois é como diz Ana Suy:

Além de ser impossível agradar a todos, é absolutamente desnecessário.

Pense sobre isso! Respeite os seus limites, desacelere e pense mais em você. 😉