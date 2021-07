eSocial: confira a programação para 2021

O que é o eSocial?

Conforme informações oficiais da conta Gov, o eSocial é Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Sendo assim, esse programa teve sua tabela atualizada por portaria conjunta, que definiu novas datas:

Confira as datas programadas ainda para este ano

Sendo assim, entre as datas programadas ainda para este ano, temos:

As informações constantes dos eventos da 4ª fase do grupo 1, que devem ser enviadas a partir de 13 de outubro de 2021.

Bem como, as informações constantes dos eventos da 3ª fase do grupo 3: pessoa física, que devem ser enviadas a partir de 19 de julho de 2021.

Já as informações constantes dos eventos das 1ª e 2ª fases do grupo 4, que devem ser enviadas a partir das oito horas de 21 de julho e oito horas de 22 de novembro de 2021, respectivamente.

As fases de implementação do eSocial, conforme regulamento, são:

1ª fase: envio das informações constantes dos eventos das tabelas S-1000 a S-1080 do leiaute do eSocial;

2ª fase: envio das informações constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2420 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST);

3ª fase: envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299 do leiaute do eSocial;

4ª fase: envio das informações constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 do leiaute do eSocial, relativos à SST.

Empregador doméstico

Assim sendo, o empregador doméstico passou a ser obrigado a declarar as informações relativas ao eSocial a partir de 1º de outubro de 2015, conforme Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, regulamentado pela Portaria Interministerial MF/MPS/MTE nº 822, de 30 de setembro de 2015.

Implantação da versão simplificada v. S-1.0

Ademais, a implantação da nova versão, que estava prevista para o dia 17 de maio, foi reprogramada para o próximo dia 19 de julho.

Sendo assim, será implantada a versão S-1.0, com os ajustes previstos na Nota Técnica 02/2021. Já a versão atual do leiaute (v. 2.5) será ajustada pela Nota Técnica 21/2021.

Período de indisponibilidade programada a implantação da nova versão S-1.0

A implantação da versão demandará a parada temporária do sistema. Por se tratar de uma mudança significativa, ela ocorrerá em dois momentos:

Dia 11/07 (domingo), das 08h00 às 14h00

Dia 17/07 (sábado, a partir das 08h00) até às 18h00 do dia 18/07 (domingo)

As paradas impactarão todos os módulos do eSocial, tanto web service quanto módulos web (inclusive Web Doméstico). Nenhum evento será recebido nos períodos das paradas.

É muito importante que o empresário se mantenha atualizado para manter em dia os envios da sua empresa, visto que o eSocial é uma obrigatoriedade para todos os empregadores.