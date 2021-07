Esportivo-RS 0 x 0 Marcílio Dias-SC – Em jogo pouco movimentado, times não saem do zero

Bento Golçalves, RS, 31 (AFI) – Nesta tarde de sábado, Esportivo e Marcílio Dias se enfrentaram pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Montanha dos Vinhedos e terminou empatada em 1 a 1.

Com a igualdade, o Marcílio é quinto colocado do Grupo A8 com dez pontos. Enquanto que o Esportivo vem logo atrás com oito pontos.

O JOGO

Na primeira etapa, o Esportivo começou tentando impor seu ritmo. Aos 19 minutos Rafael Dumas cabeceou por cima do gol. Foi basicamente a única chance criada pelas duas equipes. Fora isso, apenas finalizações de longe e sem perigo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o jogo continuo ainda mais sonolento. Somente aos 27 minutos veio a primeira oportunidade de perigo. O Esportivo quase abriu o placar após cruzamento da esquerda. O zagueiro Wallace tentou cortar e quase que desviou para sua própria meta.

Depois disso, aos 43 minutos o Marcílio teve oportunidade em cruzamento rasteiro, mas o atacante não alcançou. Aos 47 Peixoto dominou da entrada da área e deu o troco para o Esportivo, o atacante bateu e exigiu boa defesa do goleiro.

PRÓXIMA PARTIDA

O Esportivo encara o FC Cascavel no sábado, às 19h. Já o Marcílio enfrenta o Juventus, também non sábado, mas ás 15h.