Esportivo-RS 0 x 1 Joinville-SC – JEC vence fora de casa e dorme na vice-liderança

Bento Gonçalves, RS, 17 (AFI) – O Joinville conseguiu um grande resultado ao derrotar fora de seus domínios o Esportivo. Na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A8, no encerramento do primeiro turno, na sua primeira fase, Esportivo e Joinville, jogaram na noite deste sábado em Bento Gonçalves na Montanha dos Vinhedos. O placar final registrou a vitória do time catarinense, 1 a 0, com o único gol assinalado ainda no primeiro tempo, através de Paulo Victor.

Com o triunfo, o Tricolor dorme na liderança do Grupo A8 com 15 pontos ganhos, mas pode ser alcançado pelo FC Cascavel que joga neste domingo. Já o Alviazul, é o sexto colocado provisoriamente com com seis pontos na tabela e fora do G4.

MELHOR

A vitória parcial do JEC foi justo por aquilo que apresentou na primeira etapa. Os visitantes criaram a primeira oportunidade de gol aos seis minutos. Paulo Victor, arriscou na entrada da área para uma excelente defesa de Passos. Aos 19, o gol saiu por sinal com Victor que dentro da pequena área encheu o pé e sem chance para o número um do Alviazul. Três minutos após, Bastista, tentou o empate, mas chutou pra fora.

Ainda no primeiro tempo, o Tricolor quase ampliou com Juninho Tardelli que perdeu ótima oportunidade.

INJUSTO

Se no primeiro tempo, o JEC foi melhor, na segunda etapa, o time da casa equilibrou o jogo e merecia uma sorte melhor. Criou boas situações para empatar ou até mesmo virar a partida, onde inclusive acertou a trave do goleiro Pascoal. Jogando no erro do adversário, o Joinville teve a chance de matar de vez o jogo com Caio Monteiro que saiu na cara do gol para uma grande defesa de Passos. Já nos acréscimos, o time da serra fez pressão e quase deixou tudo igual.

Na cara do gol e aparecendo de surpresa, o zagueiro Rafael Dumas tocou de cabeça rente a trave para a sorte do JEC que conquistou um excelente resultado e a liderança. Final, 1 a 0, Joinville, mas o Esportivo merecia uma sorte melhor. O empate ficaria de bom tamanho.

PRÓXIMO JOGO

Pela oitava rodada os dois times voltam a se enfrentar novamente novpróximo sábado(24), ás 15h, na Arena Joinville.