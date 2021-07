Esposa de Thammy Miranda testa positivo para Covid-19: ‘Doença muito psicológica’

Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, surgiu completamente abalada nas redes sociais nesta sexta-feira (9) para anunciar que testou positivo para Covid-19. Em uma série de vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, a morena detalhou seu estado de saúde.

“Lembra que ontem falei para vocês que não estava me sentindo bem? Fiz o teste e estou com Covid. Esses próximos dias vou descansar, respeitar meu corpo, respeitar os sintomas. E, claro, combater”, disse a modelo.

Em seguida, ela falou sobre os sintomas que está sentido e destacou que a doença abalou seu psicológico. “Muita dor no corpo, muito cansaço. Só de subir a escada já me sinto cansada, uma leve dor de cabeça. É uma doença muito psicológica. Saí da farmácia depois de fazer o teste e me deu palpitação no coração. Ah, e perdi o paladar também”, disse.